Auf dem Hof des tüchtigen Gemüsebauern Alex kommen diesmal nicht nur drei Hofdamen an, sondern auch zwei vierbeinige Begleiter. Bayerin Ronya bringt nämlich ihre beiden Kaninchen mit. Das steirische Energiebündel Markus wartet gespannt auf seine Hofdamen und darf als erste Kärntnerin Julia in Empfang nehmen. Die 30-Jährige hat nicht nur für den Pferdewirten, sondern auch für seine Tiere etwas mitgebracht. Sie darf auch gleich Markus‘ Pferde kennenlernen und sammelt bei dem leidenschaftlichen Reiter gleich Pluspunkte. Hat der 42-Jährige etwa gleich bei der ersten Dame ins Schwarze getroffen? Der schneidige Forstwirt Martin freut sich auf das Kennenlernen mit seinen Damen. Der 26-jährige Steirer hat gleich vier Damen eingeladen und darf als erste die 23-jährige Vanessa willkommen heißen, die ebenfalls aus der Steiermark kommt. Kindergartenpädagogin Michelle ist aus Niederösterreich angereist, um den schneidigen Forstwirt kennen zu lernen und auch sie macht einen guten ersten Eindruck. Wenn das so weiter geht steht dem Steirer am Abend noch eine schwere Entscheidung bevor. Beim goldigen Mostviertler Edi kann Oberösterreicherin Verena beweisen, dass sie auch hinter dem Lenkrad eines Traktors eine gute Figur macht. Die 18-Jährige chauffiert die beiden zu einem schönen Aussichtsplatz, wo sie auf die schöne Woche anstoßen und über die gemeinsame Zukunft reden. Und vor dem wunderschönen niederösterreichischen Panorama tauschen die beiden viele Küsse und haben dieselben Zukunftsvisionen. Der gesellige Heidelbeerbauer Sigi und seine Traumfrau Sandra schwingen gemeinsam den Kochlöffel und machen Palatschinken. Anschließend geht es zur Heidelbeerverpackungsmaschine, wo Sandra das erste Mal Sigis Bruder Christian kennenlernt. Am Abend findet Sigis Hoffest statt und Sandra lernt Freunde und Familie von Sigi kennen. Bei dem fleißigen Oberösterreicher Dominik startet nun endlich auch die Hofwoche. Bevor seine fünf Hofdamen bei ihm ankommen, schließt er die letzten Vorbereitungen ab, bevor er seine erste Hofdame abholt. Bei der entzückenden Pferdewirtin Stefanie schwelgen alle noch in den Erinnerungen des gestrigen Hoffestes, bevor Sebastians und Davids erste Reitstunde startet. Vielleicht hilft ihr das Reittalent der beiden Hofherren eine Entscheidung zu treffen. Für Bergbauer Erwin und Hofdame Martine geht es ab auf den Heuboden, wo Martina ihre Höhenangst bezwingt und den Heu-Kran in luftiger Höhe betätigt. Am Abend findet dann das Hoffest statt...
