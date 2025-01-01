Staffel 19 Folge 11: SchockstarreJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 11: Staffel 19 Folge 11: Schockstarre
Oberösterreicher Sigi bekommt einen Anruf von Katharina, die die Nacht bei ihrem kleinen Sohn und nicht am Hof verbracht hat. Ihr Kind liegt mit Fieber im Bett und so muss sie Sigi leider absagen. Nach dem Frühstück geht es für die verbliebenen zwei Hofdamen in die Blaubeerfelder des Heidelbeerbauern, um einen Einblick in den Arbeitsalltag des 33-Jährigen zu bekommen. Bei der Beerenernte müssen sie zeigen, wer schneller und besser pflücken kann. Zur Belohnung will der Heidelbeerbauer mit der Siegerin einen Moped-Ausflug machen. Der herzige Tiroler Franz entführt seine Hofdame, die Vorarlbergerin Andrea, überraschend nach Ellmau, wo im Sommer immer Platzkonzerte stattfinden. Franz schwebt auf Wolke sieben und nach einer kurzen Tanzeinlage will er seiner Außerwählten mit einem Schmuckstück seine Zuneigung zeigen. Andrea wird alles zu viel und als Franz ihr ein Armband schenkt und ihr seine Liebe gesteht, ist sie völlig überwältigt. Der goldige Mostviertler Edi und seine Bewerberinnen genießen das gemeinsame Frühstück. Sophie ergreift die Initiative und wünscht sich von dem 24-Jährigen ein Einzeldate. Zuerst aber muss die Arbeit erledigt werden. Während sich Saskia und Verena um die Milch für die Kälber kümmern, geht Edi mit Sophie auf den Heuboden und zeigt der 20-Jährigen, wie man Heu richtig einstreut. Beim Gespräch im Heu merken beide, dass sie nicht nur beim Arbeiten, sondern auch auf anderen Ebenen auf einer Wellenlänge sind. Als nächstes schnappt Edi sich die Oberösterreicherin Verena und mistet mit ihrer Hilfe den Stall aus. Nach einem rauschenden Hoffest wollen Babsi und Bozena dem spritzigen Weinviertler Marius noch gute Nacht sagen, doch als sie in sein Schlafzimmer gehen, trauen sie ihren Augen nicht. Dort finden sie Marius schmusend mit einer ihnen unbekannten Frau. Die Unbekannte entpuppt sich als Marius‘ Jugendliebe Melanie. Bozena und Babsi sind enttäuscht. Pferdewirtin Stefanie scheint schon eine Entscheidung getroffen zu haben und sucht das Einzelgespräch mit Patrick. Für sie sind die beiden einfach nicht auf einer Wellenlänge und so hat sie den Entschluss gefasst, dass er noch heute abreisen muss. Wie wird Patrick reagieren?
