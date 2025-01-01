Staffel 19 Folge 15: Stückl für StücklJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 15: Staffel 19 Folge 15: Stückl für Stückl
Der resche Gailtaler Piet träumt davon, noch einmal die große Liebe zu finden und vielleicht eine Partnerin für den Rest seines Lebens zu gewinnen. Eingeladen hat er die 41-jährige Wienerin Silvia, die 50-jährige Joyce aus Salzburg und die 48-jährige Susanne, die ebenfalls aus Wien kommt. Während es bei Piet gerade erst losgeht neigt sich die Hofwoche beim besonnenen Bergbauern Erwin dem Ende entgegen. Für den letzten Tag will der 32-jährige Rinderzüchter seine Auserwählte an einen seiner Lieblingsorte entführen und vor dem wunderschönen Tiroler Bergpanorama mit der Oberösterreicherin über die gemeinsame Zukunft reden. Der tüchtige Gemüsebauer Alex holt die Hofdamen Silke und Ronya vom Bahnhof ab. Begleitet wird die 24-Jährige Ronya von ihren Kaninchen, die sich auf dem Hof des Gemüsebauern sicher pudelwohl fühlen werden. Beim steirischen Energiebündel Markus zieht sich die 36-jährige Wienerin Sigrid immer mehr zurück. In einem vier-Augen-Gespräch bittet sie Markus die Heimreise antreten zu dürfen. Die Stimmung lässt sich der Steirer davon aber nicht verderben und mit seinen verbliebenen Damen genießt er das Abendessen beim Sonnenuntergang in einem Pavillon mitten im Weinberg. Der schneidige Forstwirt Martin heißt mit Anja und Marlene Damen Nummer drei und vier auf seinem Hof willkommen. Am Abend sollen sie bereits Freunde und Familie auf einem Fest kennenlernen. Nachdem er Anja und Vanessa ordentlich auf der Tanzfläche herumgewirbelt hat nimmt sich der schneidige Forstwirt die Zeit, mit den beiden Nachzüglerinnen persönlich zu reden. Auf dem Hof des fleißigen Oberösterreichers Dominik füllt es sich. Zu Oberösterreicherin Julia gesellen sich Stephanie und Anna, die ebenfalls aus Oberösterreich kommen, Steierin Melina und Niederösterreicherin Olivia. Dass sie es mit so viel Konkurrenz zu tun bekommen haben die Damen nicht geahnt. Die entzückende Pferdewirtin Stefanie muss sich heute von ihrem letzten Hofheeren David verabschieden. Für den letzten Tag hat sich die Pferdewirtin eine Überraschung für David überlegt: Sie hat eine Ballonfahrt organisiert, bei der die beiden im wahrsten Sinne des Wortes auf Wolke sieben schweben.
Weitere Folgen in Staffel 19
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick