Bauer sucht Frau
Folge 7: Staffel 19 Folge 07: Romantische Ideen und finale Entscheidungen
Kärntnerin Petra hat noch daran zu knabbern, dass Kuhbauer Helmut und Pamela sie gestern allein stehen lassen haben und stellt den 47-Jährigen zur Rede. Auf einer Picknickdecke schüttet sie dem Bauern ihr Herz aus und Helmut rückt endlich heraus mit der Sprache: Er hat eine Entscheidung getroffen. Am Abend dürfen dann auch Helmuts Freunde seine Hofdame kennenlernen. Gemeinsam schwingen sie auf einer Wellenlänge und das nicht nur beim Tanzen und Feiern. Bei Schafzüchter Robert steht eine Yogastunde auf dem Programm. Während alle mit Spaß bei der Sache sind, kommen bei Verena die ersten Zweifel in Bezug auf Robert auf. Sind die Zweifel berechtigt? Im Mostviertel bei Florian stehen alle Zeichen auf Liebe. Aus diesem Grund will der 25-Jährige seiner Marlene zeigen, was für ein Romantiker doch in ihm steckt. Bei einem gemeinsamen Picknick an der Ybbs lassen die beiden ihren Gefühlen freien Lauf. Nach so viel Romantik folgt die erste gemeinsame Nacht. Viel Zeit zum Kuscheln bleibt jedoch nicht, da am heutigen Tag das Hoffest stattfinden soll und es noch eine Menge zu tun gibt. Für Jungbauer Rudi und seine Hofdame Isabella geht eine kurze Nacht zu Ende; Hofdame Sandra hat dagegen nach dem Hoffest einfach direkt durchgemacht. Mal sehen, ob sie den Tag nach der durchwachten Nacht übersteht. Entspannt lässt es der 21-jährige Bauer zumindest nicht angehen: Seine beiden Damen dürfen sich von Bezirkssensenmeister Rudi zeigen lassen, wie man die großen Geräte richtig bedient. Nach der Feldarbeit geht es zum wunderschönen Stausee Klaus, wo Rudi für sich und seine Hofdamen als Überraschung ein Hausboot gemietet hat. Bei Marius im Weinviertel bricht der erste gemeinsame Morgen an. Auch wenn dem 41-Jährigen die letzte Partynacht noch etwas in den Knochen steckt, so lässt er es sich doch nicht nehmen seine drei Damen höchstpersönlich zu wecken. Der spritzige Weinviertler setzt, schon wie am Tag zuvor, auf jeden Menge Sekt und sexuelle Anspielungen. Doch ist das die richtige Basis, um im Laufe des Tages die erste Entscheidung fällen zu können? Im wunderschönen Tirol geht es für Bauer Franz nun ans Eingemachte. Er hat die Qual der Wahl und muss sich für seine Hofdamen und hoffentlich die ganz große Liebe entscheiden. Unterstützt wird der 50-jährige Landwirt von seinen Lieblingskühen Limousine und Zirbe.
