Bauer sucht Frau

Staffel 19 Folge 03: Die Hofwochen starten

Staffel 19 Folge 03: Die Hofwochen starten

91 Min.Ab 6

Endlich ist es wieder so weit: Die Fenster sind geputzt, die Betten aufgeschüttelt, die Blumen gegossen, kurz: In ganz Österreich erstrahlen die Höfe in voller Pracht. Und auch die Bauern haben sich in Schale geworfen und können es kaum erwarten, ihre Bewerberinnen bei sich zu empfangen. Zuvor aber müssen sie die schwierige Entscheidung treffen, wen sie einladen wollen. Und weil sie nicht allein die Qual der Wahl haben wollen, holen sie sich Unterstützung von Freunden, Familie und manchmal auch von den vierbeinigen Hofbewohnern.

