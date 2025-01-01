Staffel 19 Folge 04: Kuschelkurs und KonkurrenzkampfJetzt kostenlos streamen
Bei Helmut verspürt Petra die ersten Schmetterlinge im Bauch, doch wie ergeht es wohl Helmut? Denn zurück bei Nathalie und Carmen im Zimmer sucht der leidenschaftliche Bauer auch Nathalies Nähe und Carmen scheint ganz vergessen. Auch Pamela, die vierte Hofdame, reist an. Auf eine ruhige erste Nacht hofft der Kärtner jedoch vergeblich, denn zwischen den Damen zeichnen sich die ersten Spannungen ab. In der Steiermark beim gewitzten Schafbauer Robert machen Dominique und Elena Bekanntschaft mit den örtlichen Vierbeinern. Zuerst dürfen sie mit zwei Hasendamen kuscheln und danach geht es zu den Schafen. Während die beiden sich einen ersten Eindruck vom Hof des 30-Jährigen machen, bekommt der einen Anruf von Dame Nummer drei. Niederösterreicherin Verena hat sich eine Bronchitis eingefangen und muss sich erst mal auskurieren. Am Abend wird dann gegrillt. Da Sophie den Hof des fröhlichen Milchbauern Florian bereits wieder verlassen hat, lernt Anna die Milchkühe jetzt allein kennen. Die 21-Jährige zeigt dabei keinerlei Berührungsängste mit den Tieren, was Florian sehr beeindruckt. Am Abend lernt sie bereits seine Eltern bei einem kleinen gemütlichen Grillfest kennen. Der fesche Jungbauer Rudi entführt seine Damen für die erste Nacht auf die Jagdhütte. Wenig später macht die Oberösterreicherin Lena als dritte Hofdame die Runde komplett. Am nächsten Tag muss Rudi eine Dame nach Hause schicken. Um dem 21-Jährigen die Entscheidung etwas leichter zu machen, können die Damen jetzt bei der Waldarbeit zeigen, wer am besten zu ihm und zu seinem Hof passt. Beim spritzigen Weinviertler Marius ist es endlich so weit und der Niederösterreicher macht sich mit Traktor und umgebauter Kutsche auf den Weg zum Bahnhof. Dort hat sich bereits eine Blaskapelle aufgebaut, die Marius‘ Hofdamen gebührend begrüßen will. Den Anfang macht die gebürtige Tschechin Bozena und der Weinviertler ist gleich hin und weg. Für ihn ist es „Geilheit auf den ersten Blick“. Weiter geht es mit Hofdame Nummer zwei, Felicia. Die gebürtige Brasilianerin lebt seit einigen Jahren in Deutschland und hofft jetzt, bei Weinviertler Marius in Österreich vielleicht die große Liebe zu finden.
