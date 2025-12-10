Eskalation auf Luigis AlmJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 16: Eskalation auf Luigis Alm
95 Min.Folge vom 10.12.2025Ab 6
In Tirol sorgt Luigis Hoffest für Spannung. Währenddessen bitte Lisa ihre beiden verbliebenen Hofherren zu einer Challenge in luftiger Höhe.
Alle 21 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen