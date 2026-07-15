Ein Hänger voller HundeJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Folge 10: Ein Hänger voller Hunde
22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
Mit mehr Geld gehen auch mehr Probleme einher. Für den Besitzer einer Luxus-Yacht in der Nähe von Vancouver Island trifft dieser simple Merksatz definitiv zu. Ein anderer Kanadier schwelgt ebenfalls im Luxus und muss seinen Shopping-Wahn in Europa bei seiner Rückkehr bitter büßen. Am Flughafen in Toronto kann sich ein Reisender nicht entscheiden, ob er nun weiß, was sich in seinem Koffer befindet oder nicht.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:CA, 2012
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-3: Seven Network (Operations) Ltd. & © Season 3: Cineflix International Media Limited