Das verschwundene SturmgewehrJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Folge 4: Das verschwundene Sturmgewehr
22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
Die Grenzbeamten überprüfen einen Reisenden, der von einem längeren Auslandsaufenthalt zurückkehrt. Sie finden heraus, dass der Mann einen bestimmten Grund für die Reise hatte. Ein Paar aus Alaska weigert sich, ohne seine Waffen zu verreisen, und ein Student muss sich einen Vortrag über das vorschriftsmäßige Verzollen von Waren anhören.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:CA, 2012
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-3: Seven Network (Operations) Ltd. & © Season 3: Cineflix International Media Limited