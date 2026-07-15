Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Folge 17: Marihuana im BH
22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
Festnahmen wegen des Besitzes von Marihuana kommen am Flughafen von Vancouver sehr häufig vor. Einer Grenzbeamtin fällt ein strenger Geruch auf, der von einer Amerikanerin auszugehen scheint. Die Frau gibt bei der Befragung zu, ein Tütchen mit Marihuana in ihrem BH zu tragen. Eine Chinesin hat auffällig viel Bargeld bei sich und weicht Fragen aus. Die Beamten bleiben hart und haken nach ...
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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:CA, 2012
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-3: Seven Network (Operations) Ltd. & © Season 3: Cineflix International Media Limited