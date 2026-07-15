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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Schädlingsplage

seven-networkStaffel 3Folge 19vom 15.07.2026
Schädlingsplage

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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Folge 19: Schädlingsplage

22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12

Am Flughafen in Montreal behauptet ein französischer Student, als Tourist nach Kanada einreisen zu wollen. Doch die Beamten finden einen Praktikums-Vertrag auf seinem Handy. Am Hafen von Halifax inspizieren die Beamten einen Container aus Europa, dessen Inhalt als Fischfutter ausgezeichnet ist. Unter den Paletten sammelt sich feiner Holzstaub, der auf eine große Anzahl von Insekten hinweist ...

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