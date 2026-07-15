Christliche Messe der anderen ArtJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Folge 12: Christliche Messe der anderen Art
22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
Auf einem Güterschiff entdecken die Beamten bei einer eingehenden Kontrolle der Mannschaftsunterkünfte ein Versteck in der Decke. Auch in Alberta werden sie fündig: Im Wohnwagen eines Puppenspieler-Pärchens ist viel mehr Bargeld verstaut, als man auf einer einzigen Reise ausgeben könnte. Ein Amerikaner sucht in Ontario Rechtsberatung und gerät stattdessen mit dem kanadischen Gesetz in Konflikt.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:CA, 2012
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-3: Seven Network (Operations) Ltd. & © Season 3: Cineflix International Media Limited