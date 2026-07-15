Mexikanische WeinliebhaberinJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Folge 16: Mexikanische Weinliebhaberin
22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
Am Flughafen von Vancouver dreht eine Tasche fünf Runden auf dem Gepäckband, ohne dass die Besitzerin sie mitnimmt. Bei der Befragung verstrickt sich die Mexikanerin in Widersprüchen. Der Grenzbeamte findet heraus, dass die Frau zum dritten Mal innerhalb von zwei Monaten nach Kanada einreisen möchte - angeblich der schönen Landschaft und der Weingüter wegen.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:CA, 2012
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-3: Seven Network (Operations) Ltd. & © Season 3: Cineflix International Media Limited