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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Mexikanische Weinliebhaberin

seven-networkStaffel 3Folge 16vom 15.07.2026
Mexikanische Weinliebhaberin

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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Folge 16: Mexikanische Weinliebhaberin

22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12

Am Flughafen von Vancouver dreht eine Tasche fünf Runden auf dem Gepäckband, ohne dass die Besitzerin sie mitnimmt. Bei der Befragung verstrickt sich die Mexikanerin in Widersprüchen. Der Grenzbeamte findet heraus, dass die Frau zum dritten Mal innerhalb von zwei Monaten nach Kanada einreisen möchte - angeblich der schönen Landschaft und der Weingüter wegen.

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