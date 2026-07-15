Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Folge 11: Der Wolf im Schafspelz
22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
Am Flughafen in Toronto erregt ein Päckchen Stifte bei der Sicherheitskontrolle die Aufmerksamkeit der Grenzbeamten. In Vancouver schlägt sich ein professioneller Kampfsportler mit seiner eigenen Lügengeschichte k.o., und in Alberta bringt eine Routinekontrolle ungewöhnliche Waffen und eine verdächtige Festplatte zum Vorschein.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:CA, 2012
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-3: Seven Network (Operations) Ltd. & © Season 3: Cineflix International Media Limited