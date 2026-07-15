Lügen haben kurze BeineJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Folge 13: Lügen haben kurze Beine
22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
Ein Kanadier verzollt 40 Dollar und hält sich für cleverer als die Beamten, doch er liegt falsch. Für eine Gruppe Partylöwen kommt die Rechnung erst, als der Kater schon wieder vorbei ist. Im Postzentrum fällt den Beamten die "Spezialausgabe" eines Magazins in die Hände, das so sicher nicht die Druckerei verlassen hat.
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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:CA, 2012
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-3: Seven Network (Operations) Ltd. & © Season 3: Cineflix International Media Limited