Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Folge 18: Fleisch aus Tunesien
22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
Am Hafen von Vancouver entdecken die Grenzbeamten bei einem Routine-Scan der Container einige PKW ins Auge, die auf einer verdächtigen Unterlage stehen. Ein Tunesier kehrt nach einem Besuch bei seiner Familie in Afrika wieder nach Kanada zurück und will eine große Menge unverzollter Lebensmittel einführen. Eigentlich unproblematisch - bis der Beamte auf Fleisch stößt.
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Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:CA, 2012
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-3: Seven Network (Operations) Ltd. & © Season 3: Cineflix International Media Limited