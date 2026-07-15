Der italienische ModeberaterJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Folge 2: Der italienische Modeberater
22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
Die fixe Idee, einen Tagestrip nach Kanada zu unternehmen, erweist sich für einen ahnungslosen und schlecht vorbereiteten Amerikaner als Fiasko. Bei einer Gepäck-Kontrolle stinkt etwas zum Himmel, und ein Sperrgepäck sorgt nicht nur durch seine schieren Ausmaße für Chaos. Bei der Befragung eines Reisenden bekommt einer der Beamten eine unglaubliche Geschichte aufgetischt - die Wahrheit oder eine dreiste Lüge?
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:CA, 2012
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-3: Seven Network (Operations) Ltd. & © Season 3: Cineflix International Media Limited