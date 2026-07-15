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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Der italienische Modeberater

seven-networkStaffel 3Folge 2vom 15.07.2026
Der italienische Modeberater

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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Folge 2: Der italienische Modeberater

22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12

Die fixe Idee, einen Tagestrip nach Kanada zu unternehmen, erweist sich für einen ahnungslosen und schlecht vorbereiteten Amerikaner als Fiasko. Bei einer Gepäck-Kontrolle stinkt etwas zum Himmel, und ein Sperrgepäck sorgt nicht nur durch seine schieren Ausmaße für Chaos. Bei der Befragung eines Reisenden bekommt einer der Beamten eine unglaubliche Geschichte aufgetischt - die Wahrheit oder eine dreiste Lüge?

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