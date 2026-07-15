Liebe kennt keine GrenzenJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Folge 8: Liebe kennt keine Grenzen
22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
Am Flughafen von Vancouver ist die Nervosität eines Reisenden so offensichtlich, dass die Grenzbeamten mehr dahinter vermuten als Vorfreude auf bevorstehende Urlaubstage. Das Erinnerungsvermögen eines anderen Reisenden ist so vernebelt, dass die Beamten auf Drogenmissbrauch tippen. In Toronto tauchen nicht angemeldete Hunde aus Ungarn auf, die die Beamten ratlos machen.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:CA, 2012
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-3: Seven Network (Operations) Ltd. & © Season 3: Cineflix International Media Limited