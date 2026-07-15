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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Der vorbestrafte Unternehmer

seven-networkStaffel 3Folge 5vom 15.07.2026
Der vorbestrafte Unternehmer

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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Folge 5: Der vorbestrafte Unternehmer

22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12

In Toronto durchsuchen die Beamten mehrere Taschen und finden eine große Menge Khat - eine Pflanze mit berauschender Wirkung. Der Verdacht gegen einen anderen Reisenden erhärtet sich durch dubiose SMS-Nachrichten auf seinem Mobiltelefon.

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