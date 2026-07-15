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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Grüne Knabbereien

seven-networkStaffel 3Folge 14vom 15.07.2026
Grüne Knabbereien

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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Folge 14: Grüne Knabbereien

22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12

Am Grenzübergang Osoyoos kontrollieren die Beamten einen amerikanischen Lehrer, der angeblich einen Angelausflug machen will. Bei der Routinekontrolle seines Strafregisters bringt eine Vorstrafe zutage. Das macht die Beamten misstrauisch. Am Flughafen Toronto kehrt eine in Kanadierin aus Asien zurück. Sie hat außerdem das Gepäck zweier "Freunde" dabei, die sie angeblich erst im Flugzeug kennengelernt hat.

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