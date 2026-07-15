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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Brownies mit Spezialzutat

seven-networkStaffel 3Folge 3vom 15.07.2026
Brownies mit Spezialzutat

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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Folge 3: Brownies mit Spezialzutat

22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12

Zwei Jungs kommen mit ihren Longboards nicht durch die Kontrolle, während ein anderer Reisender den Grenzbeamten eine waghalsige Lügengeschichte auftischt. Im Gepäck einer amerikanischen Familie finden sich neben der üblichen Reiseausrüstung auch Waffen. Und ein Seemann hat mehr als ein paar Münzen in der Hosentasche.

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