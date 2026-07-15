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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Dim Sum auf Umwegen

seven-networkStaffel 3Folge 26vom 15.07.2026
Dim Sum auf Umwegen

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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Folge 26: Dim Sum auf Umwegen

22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12

In ihrem Arbeitsalltag hören die Grenzbeamten so oft falsche Angaben von Reisenden, dass sie richtige Experten für Lügner werden - sozusagen menschliche Lügendetektoren. Am Flughafen von Toronto schrillen bei den Beamten alle Alarmglocken, als ein Mann, der aus Jamaika zurückkehrt, bei der Befragung aggressiv reagiert.

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