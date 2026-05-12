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Hochsensibilität: Wenn die Welt zu intensiv wird | CLUB 3

krone.tvStaffel 2026Folge 16vom 12.05.2026
Hochsensibilität: Wenn die Welt zu intensiv wird | CLUB 3

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Folge 16: Hochsensibilität: Wenn die Welt zu intensiv wird | CLUB 3

47 Min.Folge vom 12.05.2026

Zu viele Geräusche, zu viele Gefühle, zu viele Eindrücke? Manche Menschen nehmen ihre Umwelt intensiver wahr als andere. Doch was steckt wirklich hinter Hochsensibilität. Etwa 20 Prozent der Bevölkerung sind nach aktuellem Forschungsstand hochsensibel. Tanja Pfaffeneder spricht mit Thomas Leo Selenko, Miriam Sompek und Svenja Kunert über ein Thema, das viele betrifft und gesellschaftlich noch immer kaum eingeordnet ist.

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