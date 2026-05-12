Hochsensibilität: Wenn die Welt zu intensiv wird | CLUB 3Jetzt kostenlos streamen
Club 3
Folge 16: Hochsensibilität: Wenn die Welt zu intensiv wird | CLUB 3
47 Min.Folge vom 12.05.2026
Zu viele Geräusche, zu viele Gefühle, zu viele Eindrücke? Manche Menschen nehmen ihre Umwelt intensiver wahr als andere. Doch was steckt wirklich hinter Hochsensibilität. Etwa 20 Prozent der Bevölkerung sind nach aktuellem Forschungsstand hochsensibel. Tanja Pfaffeneder spricht mit Thomas Leo Selenko, Miriam Sompek und Svenja Kunert über ein Thema, das viele betrifft und gesellschaftlich noch immer kaum eingeordnet ist.
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Genre:Wissenschaft, Talk, Dokumentation, Kinder
Produktion:AT, 2021
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2025-2026: krone.tv