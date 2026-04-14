„Ungarn bekommt Europas rechtestes Parlament!“ | CLUB 3Jetzt kostenlos streamen
Club 3
Folge 13: „Ungarn bekommt Europas rechtestes Parlament!“ | CLUB 3
48 Min.Folge vom 14.04.2026
Ungarn steht vor einem Regierungswechsel: Viktor Orbán und seine Partei Fidesz sind am Sonntag nach 16 Jahren abgewählt worden. Doch wie sieht das neue Ungarn aus? Bei Tanja Pfaffeneder sprechen Paul Lendvai, Gabor Agardi und Kurt Seinitz darüber. Außenexperte Seinitz meint, das künftige Parlament könnte politisch das rechteste in Europa werden.
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Genre:Wissenschaft, Talk, Politik, Nachrichten, Geschichte
Produktion:AT, 2021
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2026: krone.tv