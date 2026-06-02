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Social Media & Ramadan-Fasten! Alexander Pröll: „Wir müssen unsere Demokratie schützen!“ | CLUB 3

krone.tvStaffel 2026Folge 19vom 02.06.2026
Social Media & Ramadan-Fasten! Alexander Pröll: „Wir müssen unsere Demokratie schützen!“ | CLUB 3

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Folge 19: Social Media & Ramadan-Fasten! Alexander Pröll: „Wir müssen unsere Demokratie schützen!“ | CLUB 3

52 Min.Folge vom 02.06.2026

Social Media, Radikalisierung und Ramadan-Fasten: Werden unsere Kinder ausreichend geschützt? Österreich plant ein Social-Media-Verbot für unter-14-Jährige. Gleichzeitig sorgt jedes Jahr das Ramadan-Fasten von Kindern an Schulen für Diskussionen. Wo müssen Grenzen gezogen werden und wer trägt die Verantwortung? Alexander Pröll (Digitalisierungsstaatssekretär, ÖVP), Niko Frings („Krone“-Innenpolitik Journalist) und Stefan Kaltenbrunner (Autor & Journalist ) sprechen bei Tanja Pfaffeneder darüber.

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