Social Media & Ramadan-Fasten! Alexander Pröll: „Wir müssen unsere Demokratie schützen!“ | CLUB 3Jetzt kostenlos streamen
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Folge 19: Social Media & Ramadan-Fasten! Alexander Pröll: „Wir müssen unsere Demokratie schützen!“ | CLUB 3
52 Min.Folge vom 02.06.2026
Social Media, Radikalisierung und Ramadan-Fasten: Werden unsere Kinder ausreichend geschützt? Österreich plant ein Social-Media-Verbot für unter-14-Jährige. Gleichzeitig sorgt jedes Jahr das Ramadan-Fasten von Kindern an Schulen für Diskussionen. Wo müssen Grenzen gezogen werden und wer trägt die Verantwortung? Alexander Pröll (Digitalisierungsstaatssekretär, ÖVP), Niko Frings („Krone“-Innenpolitik Journalist) und Stefan Kaltenbrunner (Autor & Journalist ) sprechen bei Tanja Pfaffeneder darüber.
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Genre:Wissenschaft, Talk, Politik, Nachrichten
Produktion:AT, 2021
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2025-2026: krone.tv