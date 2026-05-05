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Club 3

heimische Musikszene: Zwischen Glanz und Existenzdruck im Rampenlicht | CLUB 3

krone.tvStaffel 2026Folge 15vom 05.05.2026
heimische Musikszene: Zwischen Glanz und Existenzdruck im Rampenlicht | CLUB 3

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Folge 15: heimische Musikszene: Zwischen Glanz und Existenzdruck im Rampenlicht | CLUB 3

52 Min.Folge vom 05.05.2026

Während Wien kommende Woche den Eurovision Song Contest ausrichtet und damit auch Image und Wertschöpfung im Fokus stehen, rückt eine zentrale Frage in den Vordergrund: Wie gut ist Österreich als Musikstandort aufgestellt, und wie geht es der heimischen Szene? Darüber spricht Tanja Pfaffeneder im „Club 3“ mit Marco Pogo, Hannes Tschürtz und Paenda.

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