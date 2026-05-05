heimische Musikszene: Zwischen Glanz und Existenzdruck im Rampenlicht | CLUB 3Jetzt kostenlos streamen
Club 3
Folge 15: heimische Musikszene: Zwischen Glanz und Existenzdruck im Rampenlicht | CLUB 3
52 Min.Folge vom 05.05.2026
Während Wien kommende Woche den Eurovision Song Contest ausrichtet und damit auch Image und Wertschöpfung im Fokus stehen, rückt eine zentrale Frage in den Vordergrund: Wie gut ist Österreich als Musikstandort aufgestellt, und wie geht es der heimischen Szene? Darüber spricht Tanja Pfaffeneder im „Club 3“ mit Marco Pogo, Hannes Tschürtz und Paenda.
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Club 3
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Wissenschaft, Talk, Dokumentation, Musik, Nachrichten, Politik
Produktion:AT, 2021
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2025-2026: krone.tv