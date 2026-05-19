24-Stunden Betreuung: "80 % wünschen Pflege in den eigenen vier Wänden" krone.tv CLUB 3Jetzt kostenlos streamen
Club 3
Folge 17: 24-Stunden Betreuung: "80 % wünschen Pflege in den eigenen vier Wänden" krone.tv CLUB 3
53 Min.Folge vom 19.05.2026
24-Stunden-Betreuung – für viele Familien in Österreich die letzte Möglichkeit, Angehörige zu Hause zu versorgen. Doch das System steht massiv unter Druck: Personalmangel, hohe Kosten und immer mehr pflegebedürftige Menschen. Wie groß ist die Krise wirklich und was muss sich jetzt ändern? Bei Tanja Pfaffeneder im „Club 3“ sprechen Roland Wallner (Hilfswerk Österreich), Karin Hamminger (ÖBAP) und Elwira Sebera (Malteser Care) darüber.
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Genre:Wissenschaft, Talk, Dokumentation, Politik, Nachrichten
Produktion:AT, 2021
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2025-2026: krone.tv