ÖVP Generalsekretär: „90 % der Länder würden sich unsere Probleme wünschen“ | krone.tv CLUB 3Jetzt kostenlos streamen
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Folge 14: ÖVP Generalsekretär: „90 % der Länder würden sich unsere Probleme wünschen“ | krone.tv CLUB 3
49 Min.Folge vom 28.04.2026
5,1 Milliarden Euro muss die Regierung in den nächsten zwei Jahren aufstellen – sparen und gleichzeitig investieren lautet die Devise. Für neuen Wirbel sorgt auch der ORF: Externe Berater sollen in kurzer Zeit rund 450.000 Euro gekostet haben. Und wie fit ist unser Bundesheer? Darüber und mehr diskutieren im „Club 3“ bei Tanja Pfaffeneder: ÖVP Generalsekretär Nico Marchetti, Präsident des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes Bernd Hinteregger und „Krone“-Innenpolitik-Journalist Niko Frings.
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Genre:Wissenschaft, Talk, Nachrichten
Produktion:AT, 2021
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2025-2026: krone.tv