Bussi-Bussi-Schickeria! Zwischen Freunderlwirtschaft, Einfluss und Macht | krone.tv CLUB 3Jetzt kostenlos streamen
Club 3
Folge 20: Bussi-Bussi-Schickeria! Zwischen Freunderlwirtschaft, Einfluss und Macht | krone.tv CLUB 3
49 Min.Folge vom 09.06.2026
Signa-Millionen, Immobiliendeals der Wirtschaftskammer Wien und die Entscheidung über die künftige ORF-Spitze: Immer wieder steht die Frage im Raum, welchen Einfluss persönliche Beziehungen und Netzwerke in Österreich haben. Wo endet gutes Networking und wo beginnt Freunderlwirtschaft? Im „Club 3“ bei Tanja Pfaffeneder sprechen Bernd Hinteregger, Rainer Fleckl sowie Gerald Zmuegg darüber.
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Club 3
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Genre:Wissenschaft, Talk, Politik, Unterhaltung
Produktion:AT, 2021
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2025-2026: krone.tv