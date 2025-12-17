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Das Duell

„Die Selbstaufgabe der SPÖ ist historisch“

krone.tvStaffel 2025Folge 110vom 17.12.2025
„Die Selbstaufgabe der SPÖ ist historisch“

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Das Duell

Folge 110: „Die Selbstaufgabe der SPÖ ist historisch“

49 Min.Folge vom 17.12.2025

Im aktuellen krone.tv-Politik-Duell zwischen Eva Glawischnig und Andreas Mölzer ging es um das Verhältnis zwischen den USA und Europa und die Neuauflage des Wöginger-Prozesses. Eva Glawischnig geht beim aktuellen Zustand der Bundesregierung weiter: „Die Selbstaufgabe der SPÖ, die wir in der Koalition gerade erleben, ist historisch.“

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