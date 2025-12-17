„Die Selbstaufgabe der SPÖ ist historisch“Jetzt kostenlos streamen
Das Duell
Folge 110: „Die Selbstaufgabe der SPÖ ist historisch“
49 Min.Folge vom 17.12.2025
Im aktuellen krone.tv-Politik-Duell zwischen Eva Glawischnig und Andreas Mölzer ging es um das Verhältnis zwischen den USA und Europa und die Neuauflage des Wöginger-Prozesses. Eva Glawischnig geht beim aktuellen Zustand der Bundesregierung weiter: „Die Selbstaufgabe der SPÖ, die wir in der Koalition gerade erleben, ist historisch.“
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das Duell
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Talk, Nachrichten, Politik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2026: krone.tv