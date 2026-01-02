Zum Inhalt springenBarrierefrei
krone.tvStaffel 2025Folge 112vom 02.01.2026
Das Politik-Duell zwischen Eva Glawischnig und Andreas Mölzer auf krone.tv analysiert das abgelaufene Politik-Jahr. Etwa die Leistungen der Dreierkoalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS. Mölzer: „Verliererkoalition ist kein politischer Kampfbegriff, sondern ein Faktum. Babler hatte anfangs noch die Attitüde des Revolutionärs. Jetzt ist er nur noch ausgefressener Vizekanzler.“

