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Das Duell

„Schellhorn ist auf Hamstergröße geschrumpft“

krone.tvStaffel 2025Folge 111vom 02.01.2026
„Schellhorn ist auf Hamstergröße geschrumpft“

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Das Duell

Folge 111: „Schellhorn ist auf Hamstergröße geschrumpft“

49 Min.Folge vom 02.01.2026

Im Politik-Duell zwischen Andreas Mölzer und Eva Glawischnig auf krone.tv wird nach der Warnung von Fiskalratschef Christoph Badelt vor einer fünf Milliarden Euro schweren Budgetlücke über ein mögliches weiteres Sparpaket diskutiert. Glawischnig kritisiert einen „Zick-Zack-Kurs“ von Finanzminister Marterbauer und warnt vor wachsender Gereiztheit in der Bevölkerung. Mölzer ortet fehlende Reformbereitschaft in der Regierung.

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