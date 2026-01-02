„Schellhorn ist auf Hamstergröße geschrumpft“Jetzt kostenlos streamen
Das Duell
Folge 111: „Schellhorn ist auf Hamstergröße geschrumpft“
49 Min.Folge vom 02.01.2026
Im Politik-Duell zwischen Andreas Mölzer und Eva Glawischnig auf krone.tv wird nach der Warnung von Fiskalratschef Christoph Badelt vor einer fünf Milliarden Euro schweren Budgetlücke über ein mögliches weiteres Sparpaket diskutiert. Glawischnig kritisiert einen „Zick-Zack-Kurs“ von Finanzminister Marterbauer und warnt vor wachsender Gereiztheit in der Bevölkerung. Mölzer ortet fehlende Reformbereitschaft in der Regierung.
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das Duell
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Talk, Nachrichten, Politik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2025-2026: krone.tv