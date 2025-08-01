Die fliegenden Ärzte
Folge 10: Eile mit Weile
45 Min.Ab 12
Gaby ist in ihren Heimatort Coopers Crossing zurückkehrt. Die ehrgeizige Profisportlerin will trotz der mörderischen Hitze einen neuen Rekord aufstellen und in drei Tagen nach Broken Hill joggen. Am zweiten Tag bricht sie vor Überanstrengung und Flüssigkeitsmangel zusammen. Im Krankenhaus muss ihr schließlich ein Fuß amputiert werden. Rowie macht Gaby Mut, damit sie ihr neues Leben meistern kann. Natürlich fällt dies der ambitionierten Sportlerin alles andere als leicht.
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
12
Copyrights:© Beta Film GmbH