Die fliegenden Ärzte
Folge 20: Romeo und Julia
45 Min.Ab 12
Jackie hat sich ein Motorrad gekauft und sich in einem abgelegenen Farmhaus eingemietet. Allerdings ist sie dort nicht allein: Die beiden Jugendlichen, die 13 Jahre alte May und ihr Freund Wombat, lieben sich und wollen später heiraten. Um nicht getrennt zu werden, verstecken sie sich vor der staatlichen Fürsorge. Jackie ist gerührt und möchte helfen. Aber dann sieht sie doch ein, dass sie das Jugendamt einschalten muss. May und Wombat flüchten mit Jackies Motorrad in die Wüste.
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
Copyrights:© Beta Film GmbH