Die fliegenden Ärzte
Folge 19: Abschied und Heimkehr
45 Min.Ab 6
Geoff gelingt eine aufsehenerregende Operation, und er wird dadurch zur Berühmtheit. Ein prominenter Kollege aus Melbourne bietet ihm eine Stelle in seinem Krankenhaus an. Kate überredet Geoff, auf das Angebot einzugehen. Sie ist der Meinung, dass seine beruflichen Chancen in Coopers Crossing nicht seinen Fähigkeiten entsprechen. Also übergibt Geoff sein Amt als Chefarzt an Guy. Zur Hochzeit von Rowie und Johnno kommen Kate und Geoff zum ersten Mal wieder nach Hause zurück.
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Beta Film GmbH