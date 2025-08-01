Die fliegenden Ärzte
Folge 2: Mutter und Sohn
45 Min.Ab 6
Der Funkerin Clare unterläuft ein schwerer Fehler, der das Leben der Ärzte und ihrer Patienten gefährdet. Der Grund für ihre Unachtsamkeit: Ihr Sohn Steve, den sie vor 18 Jahren zur Adoption freigegeben hatte, hat sich bei ihr unversehens gemeldet. Doch Clare möchte ihr Leben nicht ändern, und das ist für Steve ein ziemlicher Schock. Er erleidet einen schweren Asthma-Anfall. Clare, die selbst zeitweise unter solchen Anfällen leidet, weiß, was zu tun ist, und kann ihn retten.
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Beta Film GmbH