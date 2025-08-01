Die fliegenden Ärzte
Folge 18: Offene Worte
45 Min.Ab 6
Der 21-jährige Barry MacIntyre ist seit einem Autounfall schwer entstellt. Er lebt abgeschieden bei seiner Mutter Jean. Penny, die Barry kennenlernen möchte, begleitet Geoff zur Sprechstunde auf Jeans Farm. Mit Mühe gelingt es ihr, Barry zu finden und aus der Reserve zu locken. Jean ist eifersüchtig und redet ihrem Sohn ein, Pennys Zuneigung sei nur Mitleid. Daraufhin versucht Barry, sich das Leben zu nehmen. Als die Mutter Barrys Abschiedsbrief liest, bricht sie zusammen.
Die fliegenden Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Beta Film GmbH