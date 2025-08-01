Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die fliegenden Ärzte

Ein Mädchen wie aus Glas

BetaStaffel 6Folge 11
Ein Mädchen wie aus Glas

Ein Mädchen wie aus GlasJetzt kostenlos streamen

Die fliegenden Ärzte

Folge 11: Ein Mädchen wie aus Glas

45 Min.Ab 12

Laura Mitchell bittet Guy über Funk um Beruhigungstabletten. Guy weiß von dem Gerücht, demzufolge Joe Mitchell des Mordes angeklagt war, aber aufgrund des Notwehrparagraphen freigesprochen wurde. Guy findet Laura allein im Haus. Bald kommt Guy der Verdacht, dass Laura süchtig ist. Er kümmert sich um sie - und das führt zu neuen Gerüchten. Man führt sein Interesse auf Mrs. Mitchells Attraktivität zurück. Das gefällt Joe Mitchell gar nicht. Guy gerät in eine gefährliche Situation.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Die fliegenden Ärzte
Beta
Die fliegenden Ärzte

Die fliegenden Ärzte

Alle 6 Staffeln und Folgen