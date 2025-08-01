Die fliegenden Ärzte
Folge 8: In letzter Sekunde
45 Min.Ab 12
Kate, Geoff und Johnno werden zu einem Arbeitsunfall gerufen. Beim Versuch, den Verletzten zu bergen, bekommt Geoff Hydraulikflüssigkeit an den Arm. Am nächsten Tag zeigen sich Anzeichen einer Infektion. Antibiotika scheinen nicht zu wirken. Guy und Rowie wissen nichts von der Hydraulikflüssigkeit und schließen deshalb eine Infektion aus. Weil eine Blutvergiftung droht, entschließen sie sich, Geoff den Arm zu amputieren. Dies kann in letzter Sekunde verhindert werden.
Die fliegenden Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beta Film GmbH