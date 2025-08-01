Die fliegenden Ärzte
Folge 15: Rendezvous mit Guy
45 Min.Ab 6
Der Frauenverein verlost zu wohltätigen Zwecken einen Abend mit Dr. Guy Reid. Der Erlös kommt dem "Flying Doctor Service" zugute. Margaret McMahon, die nicht mehr ganz junge Vereinsbeauftragte, hat ein Auge auf den jungen Arzt geworfen. Auch Jackie kauft heimlich zehn Lose, um ihre Gewinnchancen zu erhöhen. Als sie tatsächlich gewinnt, verzichtet sie jedoch zugunsten von Bronwyn, die an Multipler Sklerose leidet, noch nie mit einem Mann ausgegangen ist - und für Guy schwärmt.
Die fliegenden Ärzte
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Beta Film GmbH