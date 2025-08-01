Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 6Folge 15
Folge 15: Rendezvous mit Guy

45 Min.

Der Frauenverein verlost zu wohltätigen Zwecken einen Abend mit Dr. Guy Reid. Der Erlös kommt dem "Flying Doctor Service" zugute. Margaret McMahon, die nicht mehr ganz junge Vereinsbeauftragte, hat ein Auge auf den jungen Arzt geworfen. Auch Jackie kauft heimlich zehn Lose, um ihre Gewinnchancen zu erhöhen. Als sie tatsächlich gewinnt, verzichtet sie jedoch zugunsten von Bronwyn, die an Multipler Sklerose leidet, noch nie mit einem Mann ausgegangen ist - und für Guy schwärmt.

Beta
