Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die fliegenden Ärzte

Das Geheimnis der Wangarang-Höhle

BetaStaffel 6Folge 7
Das Geheimnis der Wangarang-Höhle

Das Geheimnis der Wangarang-HöhleJetzt kostenlos streamen

Die fliegenden Ärzte

Folge 7: Das Geheimnis der Wangarang-Höhle

45 Min.Ab 6

Penny, Jackie, Steve und Guy lernen das deutsche Ehepaar Ilsa und Franz kennen, die als junge Leute durch den Bau der Berliner Mauer getrennt worden waren. Nun verbringen sie ihre Flitterwochen in Australien. Fremdenführer Ozzie bietet ihnen einen Besuch einer Höhle mit Eingeborenen-Malereien an. Als Ozzie in der Höhle an einem Herzinfarkt stirbt, finden die anderen den Rückweg nicht mehr. Die Situation wird zusätzlich dadurch erschwert, dass Jackie an Klaustrophobie leidet.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Die fliegenden Ärzte
Beta
Die fliegenden Ärzte

Die fliegenden Ärzte

Alle 6 Staffeln und Folgen