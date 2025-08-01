Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die fliegenden Ärzte

BetaStaffel 6Folge 3
Folge 3: Klipp und klar

45 Min.Ab 12

Rowie Lang kommt nach Coopers Crossing, um ihre Stelle bei den "Flying Doctors" anzutreten. Für die Ärztin ist es mehr als nur eine Rückkehr: Sie ist hier unter schlimmen Bedingungen aufgewachsen. Nun möchte sie allen zeigen, was aus ihr geworden ist. Währenddessen hat Geoff einige Probleme mit dem schwerreichen Vater von Luke Worthing. Luke hat einen Unfall gebaut, bei dem seine Beifahrerin ums Leben gekommen ist - und das scheint für den Vater Nebensache zu sein.

