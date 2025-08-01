Zum Inhalt springenBarrierefrei
Doppelleben

BetaStaffel 6Folge 14
Folge 14: Doppelleben

45 Min.Ab 12

Ein Sexualtäter hält Coopers Crossing in Atem: Er hat schon mehrere Frauen überfallen. Als ein Mädchen durch Zufall entdeckt, dass ihr Stiefvater der gesuchte Verbrecher ist, schießt sie in Notwehr auf ihn. Außerdem taucht eine Frau auf, von der niemand wusste: Die mondäne Fern Wentworth ist Dr. Guy Reids Verlobte. Er hatte ihre Existenz verschwiegen, weil er Vorurteile fürchtete. Als er erkennt, wieviel ihm seine Arbeit im Outback bedeutet, bringt er Fern nach Melbourne zurück.

Beta
