Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die fliegenden Ärzte

Scarlett Louisa

BetaStaffel 6Folge 16
Scarlett Louisa

Scarlett LouisaJetzt kostenlos streamen

Die fliegenden Ärzte

Folge 16: Scarlett Louisa

45 Min.Ab 6

Geoff hat seinen Freund Colin Lyons lange nicht mehr gesehen. Colin, der ein weltberühmter Kinderarzt geworden ist, kommt zu Besuch. Er sieht schlecht aus, und Kate kommt zufällig dahinter, dass Colin ein Alkoholproblem hat. Es kommt zu einer heftigen Auseinandersetzung. Scarlett Louisa kommt auf die Welt und muss am Darm operiert werden. Nur Colin wäre dazu in der Lage. Doch Kate verweigert ihre Zustimmung. Colin schwört, dass er seit 36 Stunden nichts mehr getrunken hat.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Die fliegenden Ärzte
Beta
Die fliegenden Ärzte

Die fliegenden Ärzte

Alle 6 Staffeln und Folgen