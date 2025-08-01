Die fliegenden Ärzte
Folge 1: Der todkranke Lebensretter
46 Min.Ab 6
Kates jüngere Schwester Penny, die einmal schwer drogenabhängig war, darf an einem Flug zur Buschklinik teilnehmen. Unterwegs wird das Ärzteteam zu einer Farm gerufen, auf der es Probleme mit einem Neugeborenen gibt. Penny erlebt hautnah mit, wie Guy und Don dem Baby das Leben retten. Don ist schwerkrank, will aber die ihm verbleibende Zeit noch sinnvoll nützen. Für Penny wird der Ausflug zu einer lehrreichen Lektion in Sachen Menschlichkeit und positiver Lebenseinstellung.
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
6
