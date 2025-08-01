Die fliegenden Ärzte
Folge 13: Geliebte Tyrannin
45 Min.Ab 12
Mum Cochrane, die in einem Pflegeheim in Melbourne lebt, will zum Sterben nach Coopers Crossing zurückkommen. Geoff holt sie ab, und Vic und Nancy nehmen sie schließlich gegen großzügige Bezahlung bei sich auf. Die alte Dame ist eine rechte Tyrannin und hält die beiden auf Trab. Währenddessen bereitet den Ärzten die finanzielle Lage des Stützpunkts Sorgen: Ohne zusätzliches Geld droht die Schließung. Nach dem Tod der alten Dame gibt es für manchen ein überraschendes Erlebnis.
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
Copyrights:© Beta Film GmbH