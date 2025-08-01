Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 6Folge 13
Folge 13: Geliebte Tyrannin

45 Min.

Mum Cochrane, die in einem Pflegeheim in Melbourne lebt, will zum Sterben nach Coopers Crossing zurückkommen. Geoff holt sie ab, und Vic und Nancy nehmen sie schließlich gegen großzügige Bezahlung bei sich auf. Die alte Dame ist eine rechte Tyrannin und hält die beiden auf Trab. Währenddessen bereitet den Ärzten die finanzielle Lage des Stützpunkts Sorgen: Ohne zusätzliches Geld droht die Schließung. Nach dem Tod der alten Dame gibt es für manchen ein überraschendes Erlebnis.

