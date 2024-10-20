Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Gartenpiraten

ORF KidsStaffel 1Folge 1vom 20.10.2024
15 Min.Folge vom 20.10.2024

"Lila Grasgrün" ist eine sprechende, fleischfressende Pflanze. Es ist ihr wichtig, Moderator Robert Steiner alles über ihre Pflanzenfamilie zu erklären. Vor allem, dass er Veganer ist, soll er bitte bei ihren Verwandten nicht erwähnen. Gemeinsam mit Miriam, Mo und Constantin sind sie "Die Gartenpiraten". Mit großem Interesse finden sie alles über fleischfressende Pflanzen, wie den Sonnentau, heraus und basteln mit Freude einen Flaschengarten. Da Gartenpiratin Lila auch etwas für ihre Schatztruhe haben möchte, bauen die Kids aus Nussschalen dann auch noch eine schöne Karnivore. Und Robert besucht im Naturpark Hochmoor Schrems den Experten DI Thomas Kainz, der noch viel mehr über fleischfressende Pflanzen in Österreich und weltweit weiß. Bildquelle: ORF/Steiner Familyentertainment

