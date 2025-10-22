Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF KidsStaffel 1Folge 12vom 22.10.2025
16 Min.Folge vom 22.10.2025

Piratenpflanze "Lila Grasgrün" hilft Moderator Robert Steiner - naja, eher nicht - beim Schälen von Kartoffeln für Mamas berühmten Kartoffelsalat. Doch plötzlich entdeckt sie eine Knolle, die ganz anders aussieht - eine Süßkartoffel! Lila will wissen, ob die einfach nur süßer schmeckt oder ob sie wirklich etwas Besonderes ist. Gemeinsam mit Gartenexpertin Theresa in Tulln in Niederösterreich finden Robert und Lila heraus, dass Kartoffeln und Süßkartoffeln gar nicht zur selben Pflanzenfamilie gehören. Die Gartenpiraten Theo und Mavie zeigen, wie man Kartoffeln im Pflanzsack anbaut - sogar auf dem Balkon oder an Bord von Lilas Piratenschiff! Außerdem basteln sie bunte Kartoffelstempel für Lilas Schatztruhe. Beim Piratenquiz erfahren wir, dass rohe Kartoffeln Bauchweh verursachen können - Süßkartoffeln hingegen darf man sogar roh essen! Bildquelle: ORF/Steiner Familyentertainment

ORF Kids
