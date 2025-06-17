Die Gartenpiraten: TomatenJetzt kostenlos streamen
Die Gartenpiraten
Folge 11: Die Gartenpiraten: Tomaten
Lila Grasgrün studiert Kapitän Pomodoros alte Schatzkarte. Als fleischfressende Pflanze ist der Schatz, der aus saftigsten Fleischtomaten besteht, besonders wertvoll für sie. Als ihr Robert erklärt, dass Fleischtomaten gar nicht aus Fleisch bestehen, ist sie zuerst schockiert, will aber gleich mehr wissen. In der "Arche Noah", einem Verein für die Erhaltung verschiedener Pflanzenarten, teilt Expertin Alexandra ihr Wissen über die verschiedenen Tomatensorten und präsentiert sogar schwarze Tomaten. Um Lila beim Tomatenanbau zu unterstützen, holen die Gartenpiraten Tomatensamen aus den Tomaten und bauen sogar ein Mini-Gewächshaus. Aus den reifen Tomaten machen die Gartenpiraten ihr eigenes Ketchup. Bildquelle: ORF/Steiner Familyentertainment/
