Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Gartenpiraten

Die Gartenpiraten: Wasserpflanzen

ORF KidsStaffel 1Folge 14vom 05.11.2025
Die Gartenpiraten: Wasserpflanzen

Die Gartenpiraten: WasserpflanzenJetzt kostenlos streamen

Die Gartenpiraten

Folge 14: Die Gartenpiraten: Wasserpflanzen

16 Min.Folge vom 05.11.2025

Im Gewächshaus ist es brütend heiß - zu heiß sogar für Piratenpflanze Lila Grasgrün! Sie sucht Abkühlung und landet prompt im nächsten Teich. Doch was kitzelt sie da am Bein - vielleicht ein Seeungeheuer? Moderator Robert Steiner klärt auf: Es war wohl nur eine Wasserpflanze. In Tulln in Niederösterreich trifft Robert den Wasserpflanzen-Experten Robert, der zeigt, wie vielfältig Seerosen und Teichpflanzen sind. Die Gartenpiraten bauen währenddessen einen Unterwassergarten für Drinnen und Robert zeigt Lila magische Seerosen, die sich im Wasser wie von Zauberhand öffnen. Beim Piratenwissen erfahren wir, wie Wasserpflanzen den Teich sauber halten - und beim Piratenquiz, dass besondere Seerosenblätter sogar ein Kind tragen können. Bildquelle: ORF/Steiner Familyentertainment

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Gartenpiraten
ORF Kids
Die Gartenpiraten

Die Gartenpiraten

Alle 1 Staffeln und Folgen